Diagne ve Mitroglou'nun Yokluğunda Sinan Gümüş, Malatyaspor Maçında Sahada

Galatasaray camiasında genel kurulun yankıları sürerken, bir yandan da gelecek hafta kupada oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesi düşünülmeye başlandı. Millî arada Diagne ile Mitroglou'nun art arda yaşadığı sakatlıklar keyifleri kaçırsa da teknik direktör Fatih Terim'in yeni formülleri hazır. Geçen sezon kritik Konya ve Alanya maçlarında düğümü çözen, bir anlamda da şampiyonluk yolunu açan Sinan Gümüş'e yine görev düşecek.

FATİH TERİM'DEN MOTİVASYON

Alt adalesinden sakatlığı bulunan Mitroglou ile köprücük kemiği bağlantı noktasında çıkık olan Diagne, lig maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu sebeple Teknik Direktör Fatih Terim hazırlığını Sinan Gümüş üzerinden yapmaya başladı. 25 yaşındaki futbolcuyla birebir görüşmeler de yapan tecrübeli teknik adam Sinan'ın motivasyonunu da yukarıya çekmeye çalışıyor. Sinan hafta içi İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında bir gol atmıştı.

(Türkiye)