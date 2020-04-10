Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Instagram canlı yayınında bir kadına, "İlk kez ne zaman cinsel ilişkiye girdin?" diye sorunca eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık gittiği Club Brugge'de koronavirüs salgını öncesinde kadro dışı durumda çalışmalarını sürdüren Mbaye Diagne, son hareketiyle ülkesinde bir kez daha tartışma yarattı.

"İLK NE ZAMAN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİN"

Instagram'ı yoğun şekilde kullanan Diagne, genç bir kadınla yaptığı canlı yayında "İlk kez ne zaman cinsel ilişkiye girdin?" diye sordu ve kadının çok utanarak yayından çıkmasının ardından tepkilerin hedefinde kaldı.

TEPKİ YAĞDI

Senegal basını, ülkede evlilik dışı cinsel birlikteliğin yasak olduğunu vurgulayarak, Diagne'nin böyle bir soruyu rahatlıkla sormasının kabul edilemez olduğunu yazdı ve Nijerya'nın ünlü isimlerinden de tepki geldi.

"KIZINA SORABİLİR MİSİN?"

Senegalli şarkıcı KetcHup, Diagne'yi hedef alırken, "Zenginsin diye her şeye iznin yok. Böyle bir soruyu kızına sorabilir misin? Ülkemi tanıyamıyorum. Böyle insanları nasıl referans olarak alıyorlar, anlamıyorum. Devlet hemen cezasını kesmeli" ifadelerini kullandı.

İKİ EŞLİ YAŞIYOR

Mbaye Diagne, daha önce de iki eşli olduğu için gündeme gelmiş ve, "Ben kimseye ihanet etmiyorum. Soumboulou ve ben ne olduğunu biliyoruz. Soumboulou ile tanışmadan 4 yıl önce eşimle tanıştım, ne olacağını biliyordu. Bazı şeyleri konuştuk, bunları burada açıklamak istemem. Soumboulou ile birlikte dışarı çıktık, gece kulübündeki fotoğraflarımız da internette dolaştı" demişti.

"ÇOK EŞLİ BİR İNSANIM"

Öte yandan Senegalli golcü, "Ben çok eşli yaşayan bir insanım ve eşim de bunu biliyor. Bunun yanında birlikteliğimiz geleneksel ve Müslüman olduğumuz için dinimize göre kutlandı. O yanına başka eşlerin de geleceğini biliyor, bu çok açık. Diğer yandan, Soumboulou ya da bir başkasına beni beklemelerini falan söylemiyorum. Kimseyi benimle birlikte yaşaması için zorlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.