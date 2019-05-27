Diagne'nin Paylaşımı Fatih Terim'i Çileden Çıkardı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında arabasıyla çekildiği pozları paylaşan Diagne'nin üstü çizildi.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına kalmadan ülkesine dönen Mbaye Diagne, taraftarların büyük tepkisini çekerken, teknik direktör Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Son Sivas maçı öncesinde, "Mümkünse gitmek istiyorum, çok önemli işlerim" var diyen ve "İstersen, gidebilirsin" cevabını alan sezonun gol kralı, bu hareketiyle takım arkadaşlarını da şaşırttı.
Terim'in özellikle aidiyet duygusu hissetmediği için Diagne'nin kesinlikle satılmasını istediği ve üstünü çizdiği öğrenildi. Diagne'nin fiyatını 15 milyon euro olarak belirleyen yönetim, artık teklifleri beklemeye geçti.
YORUMLAR (9)
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cahil adam olamadı, zaten iyi futbolcuda değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Acaba 3 milyon veren olur mu? Gitti 13 milyon euro bosa. Maasinida alir catir catir. Gitmez bir yere bu gevsek adam.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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5 M YE SATILSIN SONRA ÖP BAŞINA KOYCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Senin yerin GALATASARAY değil diagne şımarık adam gideceksin bu klüptenCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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Satmayin penaltilari kim atar sonraCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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