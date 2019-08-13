Diagne, ırkçılık nedeniyle Rusya'ya gitmeye soğuk bakıyor

13.08.2019 11:17

Takımdaki geleceği yılan hikayesine dönen golcü oyuncu Mbaye Diagne için flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre Dinamo Moskova'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ancak Senegalli yıldızın Rusya'daki ırkçılık olayları nedeniyle teklife soğuk baktığı iddia edildi.

NEUSTADTER'İ KADROSUNA KATMIŞLARDI

Bilindiği üzere Dinamo Moskova, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter'i kadrosuna katmıştı