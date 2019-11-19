Haberler » Spor » Diagne için çılgın iddia: Devre arasında geri dönüyor - Spor

Diagne için çılgın iddia: Devre arasında geri dönüyor

Teknik Direktör Fuat Çapa, Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı golcü oyuncu Diagne'nin devre arasında sarı kırmızılı ekibe geri döneceğini açıkladı.

19.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:18
Diagne için çılgın iddia: Devre arasında geri dönüyor

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlığı yüzünden fazla forma şansı bulamayan Falcao'nun durumu sonrasında 'da sürpriz Diagne gelişmesi yaşanıyor. Kiralık olarak 'da forma giyen Senegalli forvet oyuncusunun sezon bitmeden Galatasaray'a döneceği ileri sürüldü.

Radyospor'a açıklama yapan Teknik Direktör , ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Fuat Çapa, "Şu anda Belçika'dayım ve Club Brugge maçlarını takip ediyorum. Diagne, Club Brugge'de iyi bir dönem geçirmiyor. Diage'nin performansından hem taraftar hem de teknik heyet memnun değil. Diagne ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek" diye konuştu.


Haber Videosu: Diagne için çılgın iddia: Devre arasında geri dönüyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.