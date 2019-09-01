Mbaye Diagne giderse, Manuel Fernandes gelecek

01.09.2019 08:44

İtalya 1. Ligi'nde mücadele eden Verona ve Lecce, Diagne'yi kiralık olarak renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. İki takımdan biri Diagne için talep edilen 3 milyon Euro kiralama bedelini kabul ederse, Senegalli golcü İtalya'nın yolunu tutacak.

BONSERVİSİ ELİNDE

Rus Spartak Moskova'nın da bonservisiyle satın almak istediği Diagne gönderildiği taktirde hem yabancı kontenjanında bir kişilik yer açılacak hem de transferde artı bakiyeye geçilecek. Bu durumda bonservisi elinde olan Fernandes alınacak.