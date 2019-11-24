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Diagne, "Galatasaray'a dönecek misin" sorusuna cevap verdi!

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, bir taraftarın sorduğu "Galatasaray'a dönecek misin?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

24.11.2019 13:03 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:03
Diagne,

Sezon başında 'ın 'e kiraladığı 'nin geri dönüşü gündeme geldi. ve Florin Andone'nin sakatlıkları sonrası Senegalli yıldızın Medipol Başakşehir maçını Türk Telekom Stadı'nda izlemesi bu iddiaları artırmıştı.

Belçika ekibinde kadro dışı bırakılan golcü oyuncuya sarı-kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceği soruldu. Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen "Galatasaray'a dönecek misin?" sorusuna Diagne, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.

"COME TO FENERBAHÇE" MESAJINA ŞOK YANIT

Mbaye Diagne ayrıca bir taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" mesajına şu yanıtı verdi.

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