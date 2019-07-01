Diagne'den son dakika transfer açıklaması
Galatasaray'ın satmasına kesin gözüyle bakılan Diagne'den transfer açıklaması geldi. Golcü isim "Galatasaray ile 4 yıllık kontratım var ve kalmaya karar verdim" dedi. Bu açıklama sonrasında, 13 milyon euro civarından bir rakama Arabistan'a transfer olması beklenen Diagne'nin sarı kırmızılı ekipte kalması büyük olasılık.
Sezonu gol kralı olarak bitiren ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Diagne'den transfer açıklaması geldi.
Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray ile 4 yıllık kontratım var ve kalmaya karar verdim. Arabistan'a gitmiyorum." yorumunu yaptı.
Galatasaray'ın sezonu gol kralı olarak bitiren Diagne'yi, 13 milyon euro civarında bir rakama Arabistan'a satışı gündemdeydi.
İşte Diagne'nin paylaşımı;
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