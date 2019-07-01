Diagne'den son dakika transfer açıklaması

Sezonu gol kralı olarak bitiren ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Diagne'den transfer açıklaması geldi.

Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray ile 4 yıllık kontratım var ve kalmaya karar verdim. Arabistan'a gitmiyorum." yorumunu yaptı.

Galatasaray'ın sezonu gol kralı olarak bitiren Diagne'yi, 13 milyon euro civarında bir rakama Arabistan'a satışı gündemdeydi.

İşte Diagne'nin paylaşımı;