Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın, Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, Instagram hesabından veda mesajı yayımladı.

02.09.2019 12:38
Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, sarı kırmızılı takıma veda etti.27 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"SONSUZA KADAR AİLEM OLARAK KALACAKSINIZ"

"Galatasaray'a her şey için teşekkürler. Takım arkadaşlarıma ve hocama teşekkürler. Taraftarlara bana olan destekleri, gösterdikleri sevgi için teşekkürler. Kısa bir ilişki olsa da çok yoğundu, zaferlerle doluydu. Sonsuza kadar ailem olarak kalacaksanız."

GEÇEN SEZON GOL KRALI OLMUŞTU

Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, geride kalan sezon Süper Lig'de 29 maçta 30 gol atarak gol kralı oldu ve bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti
Kaynak: AA
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