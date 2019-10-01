Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında son yıllarda tüm gol krallarının kendilerinden çıktığını ve takımlarından tek şikayet edilmemesi gereken şeyin gol kısırlığı olduğunu söyledi. Terim açıklaması sonrasında Diagne'den paylaşım geldi.

01.10.2019 14:20
Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, buGün sahasında Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Maç öncesi basın toplantısı yapan Fatih Terim'in bazı sözleri dikkat çekti. Gol sıkıntısı eleştirileri için Fatih Terim, "Unutmayın ki son yıllardaki tüm gol kralları Galatasaray'dan. Yarım sezon santrforsuz oynadığında bile. Benim takımlarımda tek şikayet edilmeyecek şey gol alanlarındaki kısırlıktır. Taraftara hak veriyorum, ben de memnun değilim." dedi

DIAGNE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Bunun üzerine Club Brugge takımına transfer olan Diagne akıllara geldi. Geçen sezon Süper Lig'de attığı 30 golle gol kralı olan Mbaye Diagne'den yanıt geldi. Galatasaray ile aynı grupta yer alan Club Brugge'ün golcüsü Fatih Terim'i paylaştı. Kasımpaşa'da yaşadığı gol sevinci ile Fatih Terim'in fotoğrafını koyan Diagne'nin emojileri dikkat çekti.

Öte yandan Falcao'dan da Şampiyonlar Ligi paylaşımı geldi. Kolombiyalı golcü "İşte başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (6)

  • BESIKTAS:
    gol krali onlardan cikiyomus senede 30 penalti alsak altin ayakkabi cikaririz biz herhalde
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  • BJK:
    BU GÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ DİKKAT EDİN HİÇ BİR HABER YOKLAFA GELİNCE HERKES TÜRK GALATASARAY ADINA ÜZGÜNÜM BEN BUGÜN GALATASARAYLITIM BEN TÜRKÜM BOL ŞANSLAR
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  • DUYDA İNANMA:
    yani Diagne terimi diyorki ben kasımpaşada 20 gol attım diyor gs de 10 gol atım diyor lafı sokmuş yani terimi
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  • DİKKAT:
    Bence acil olarak babel yedek oturmalı yerine Emre mor geçmelidir. Sol kanat ve solunu iyi kullanan hızlı bir futbolcugeçen yılki onyekurunun yerini dolduracak tek adam emre mor fatih hoca buna yoğunlaşmalıdır.
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  • ERME MOR:
    Bence acil olarak babel yedek oturmalı yerine Emre mor geçmelidir. Sol kanat ve solunu iyi kullanan hızlı bir futbolcugeçen yılki onyekurunun yerini dolduracak tek adam emre mor fatih hoca buna yoğunlaşmalıdır.
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