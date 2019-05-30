Diagne bombayı patlattı: Juventus ile temas halindeyim
Galatasaraylı Mbaye Diagne'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Golcü oyuncu Juventus ile her zaman temas halinde olduğunu ve teklif gelmesi durumunda çekinmeden kabul edeceğini açıkladı.
Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları kapsamında Senegal'de bulunan Galatasaraylı Mbaye Diagne, ülkesinde verdiği röportajlarda geleceğiyle ilgili olarak çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Bu sezon 30 kez fileleri sarsarak Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçen Diagne, Igfm adlı radyo kanalı ve Agence de Press Senegalaise'e verdiği demeçlerde şunları söyledi:
"Juventus'la devamlı temas hâlindeyim. Avrupa'nın en iyi golcüleri arasında olduğumu duymak, benim için büyük bir gurur. Juve de beni arayıp tebrik etti. Açıkçası onlarla çok iyi bir ilişkimiz var. Zaten Juve, çok sevdiğim bir kulüp ve orada oynadığımda bana çok büyük destek olmuşlardı. Şayet Juventus bana şu an bir teklifte bulunsa hiç çekinmeden bunu kabul ederim. Çünkü onlar, çok büyük bir kulüp."
"AİLEM İÇİN PARA KAZANMAK ZORUNDAYIM"
"Attığım 30 golün üzerine söylenecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Eğer Galatasaray'dan ayrılmam gerekirse bana en yüksek maaşı teklif eden kulübe gideceğim. Zira bir ailem var ve onlar için para kazanmam gerekiyor."
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hangi para arkadas senin aldıgın para calısıp kazanılacak para degilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bir daha o hatayı yapar mı juventusCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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JUVE SENİ NAPSIN. RONALDO SENLE TOP MU OYNAR. PENALTI MI BIRAKIR . BU DA KENDİNİ Bİ NİMETTEN SAYDI ALLAHIN ODUNUCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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mbaye diagne yeni forma juventus turinCevap Yaz Yayından Kaldır
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YÜRÜ BE ASLAN PARÇASI :) HAHAHHAHAHAHACevap Yaz 1 Yayından Kaldır