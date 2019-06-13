Galibiyete sevinen taraftarlar stadyumu ateşe verdi!
Ukrayna'da Karpaty Lviv taraftarları, Volyn Lutsk maçından sonra sevinçten stadyumu ateşe verdi.
Ukrayna'nın Volin bölgesinde bulunan Avanhard Stadyumu'nda, Ukrayna Premier Ligi'nde kalacak takımı belirleyecek olan FK Karpaty Lviv-FK Volyn Lutsk karşılaşması 8 Haziran'da yapıldı.
Karşılaşmanın 94. dakikasında skorun Karpaty Lviv lehine 3-1 olması sonrası bazı taraftarlar Avanhard Stadyumu'nu ateşe verdi. Amatör kamera görüntülerinde, taraftarların sandalyeleri yerinden söküp, olaya müdahale etmeye çalışan polise fırlattıkları görüldü.
Kaynak: DHA
YORUMLAR