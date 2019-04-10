Devler Ljajic Peşinde! Beşiktaş'ta Talisca Korkusu

Sezonun en sükseli galibiyetine Rize'de imza atan Beşiktaş'ta iki oyuncu ışıl ışıl parlamıştı.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

Âdem Ljajic iki gol ve üç asistle kariyerinin en başarılı maçına imza atarken, Güven Yalçın da oyuna sonradan girip sadece 21 dakika içinde 'hat-trick' yapmayı başarmıştı. Ancak galibiyette başrolleri paylaşan iki oyuncunun da sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali söz konusu. Beşiktaş, Torino'dan kiralanan Ljajic'in 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip.

LJAJIC İÇİN TALISCA KORKUSU

Gelecek sezon toplam bütçeyi 30 milyon eurolara kadar düşürecek olan siyah-beyazlı yönetim için bu rakam şimdiden büyük sıkıntıya yol açıyor. Eğer siyah-beyazlılar sezon sonunda bonservis için gereken ödemeyi yapamazsa Ljajic'in sonu Talisca'ya benzeyebilir. Beşiktaş 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanamayınca Talisca'yı elinden kaçırmıştı.

HOFFENHEIM İSTEKLİ

Türkiye Gazetesi'nden yer alan habere göre, Serie A'nın devlerinden Milan ile Roma'nın, 27 yaşındaki yıldızın menajeri Mirsad Türkcan'la bir süredir görüşerek nabız yokladığı İtalyan medyasında yankılanmıştı. Bu arada Asbaşkan Ahmet Kavalcı, "Sezon başı opsiyonundan daha düşük meblağla Ljajic'i bitirmek istiyoruz. Sanıyorum kalacak" diyerek taraftarı sevindirdi. Güven Yalçın da Avrupa kulüplerinin radarında. Genç yıldızın menajeri Ahmet Düdük, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Bundeliga'nın yanı sıra Serie A ve La Liga'dan kulüplerle görüşmeler yaptığını doğrulamıştı. Ayrıca Alman ekiplerinden Hoffenheim'ın, 19 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için çok istekli olduğu gelen bilgiler arasında. Yönetimin, Güven Yalçın'dan elde edilecek gelirle Ljajic'in bonservisini alması da ihtimaller arasında görülüyor.

70 DAKİKAYI GEÇMİYOR

Sezonun ikinci yarısında çıktığı dokuz maçta beş gol atıp, altı defa asist yapan Âdem Ljajic, ortalama her 70 dakikada bir skora katkı vermesiyle dikkat çekiyor. Toplamda yedi gol, sekiz asiste ulaşan Boşnak asıllı yıldız, takımda da skora en çok katkı yapan oyuncu durumunda.