Devler, Fenerbahçe'de Oynayamayan Berke'nin Peşini Bırakmıyor
Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Berke Özer'i, Manhester United, Liverpool ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin izlediği öğrenildi.
Fenerbahçe'ye sezon başında Altınordu'dan gelen kaleci Berke Özer'in Avrupa'nın önemli takımlarının markajında olduğu ortaya çıktı.
Şu ana kadar lig maçlarında forma giyemeyen ve U21 takımında boy gösteren Berke'yi Atletico Madrid'in yanı sıra Liverpool ile Manchester United'ın da izlediği kaydedildi.
18 yaşındaki file bekçisinin U21 maçındaki Galatasaray'a karşı scoutlarca takip edildiği belirtildi. 0-0 biten o maçta Berke Özer kalesini gole kapatmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Berke Özer için Atletico Madrid'den transfer teklifi aldıklarını açıklamıştı.
İSPANYA YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Berke için "Yeni Jan Oblak ya da Courtois olabilir" ifadelerine yer verilirken, Atletico Madridli yetkililerin Berke'yi, Altınordu ve Milli Takımların altyapılarından bu yana takip ettiği aktarılmıştı
Kırmızı-beyazlı yetkililerin Berke için uzun süredir rapor hazırladığı ve oyuncuyu çok iyi tanıdığı da belirtilirken, UEFA Gençlik Ligi'ndeki performansından oldukça etkilenildiği söylendi.
"MODERN BİR KALECİ"
Çok sayıda üst düzey Avrupa kulübünün Berke'nin radarında olduğunu okuyucularına aktaran İspanyollar, Atletico Madrid için "Modern kaleci profili, 191 boyunda ve kanat açıklıkları açısından Oblak ve Courtios ile benzerlik taşıyor"yorumunda bulundu.
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Fenerde oynaması için dayısının olması lazım. Yada yüksek paralarla alınması lazım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Zaten kume düşeceğini biliyorsun birakta çocuk geçsin kalleye en azinda değeri artar sağlam kalleciCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bir Kaleci Fevzi değil ama gelişir.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Elin adamı bizden daha iyi bizi tanıyor ee adamlar biliyor kumaşın iyisi ama ne yazıkki Ersun hoca ve yöneticiler hala anlayamadı bu çocuğun kıymetiniCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dis gucler hep izliyoCevap Yaz Yayından Kaldır