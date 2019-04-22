Devler, Fenerbahçe'de Oynayamayan Berke'nin Peşini Bırakmıyor

Fenerbahçe'ye sezon başında Altınordu'dan gelen kaleci Berke Özer'in Avrupa'nın önemli takımlarının markajında olduğu ortaya çıktı.

Şu ana kadar lig maçlarında forma giyemeyen ve U21 takımında boy gösteren Berke'yi Atletico Madrid'in yanı sıra Liverpool ile Manchester United'ın da izlediği kaydedildi.

18 yaşındaki file bekçisinin U21 maçındaki Galatasaray'a karşı scoutlarca takip edildiği belirtildi. 0-0 biten o maçta Berke Özer kalesini gole kapatmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Berke Özer için Atletico Madrid'den transfer teklifi aldıklarını açıklamıştı.

İSPANYA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Berke için "Yeni Jan Oblak ya da Courtois olabilir" ifadelerine yer verilirken, Atletico Madridli yetkililerin Berke'yi, Altınordu ve Milli Takımların altyapılarından bu yana takip ettiği aktarılmıştı

Kırmızı-beyazlı yetkililerin Berke için uzun süredir rapor hazırladığı ve oyuncuyu çok iyi tanıdığı da belirtilirken, UEFA Gençlik Ligi'ndeki performansından oldukça etkilenildiği söylendi.

"MODERN BİR KALECİ"

Çok sayıda üst düzey Avrupa kulübünün Berke'nin radarında olduğunu okuyucularına aktaran İspanyollar, Atletico Madrid için "Modern kaleci profili, 191 boyunda ve kanat açıklıkları açısından Oblak ve Courtios ile benzerlik taşıyor"yorumunda bulundu.