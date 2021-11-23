Devalüasyon ne demek? Devalüasyon nedir? Devalüasyon anlamı nedir? Devalüasyon olunca ne olur?

Finans dünyasının alışık olduğu terimlerden olan devalüasyon vatandaşalar yabancı bir konudur. Bu yüzden de zaman zaman devalüasyonun anlamı hakkında meraklı sorular soruluyor. Peki, devalüasyon ne demek? Devalüasyon anlamı nedir? Devalüasyon nedir?

DEVALÜASYON NE DEMEK?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satınalma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.

DEVALÜASYON YAŞANINCA NE OLUR?

Devalüasyon yaşandığında enflasyon yükselir, faizler artar bu da ekonominin yavaşlamasına neden olur. Bu durum o devleti ihracata yönlendirir çünkü ithalat pahalılaşmıştır devletin satın alma gücü düşmüştür. Para arzı ve kıymet bedelinin birbirine eşitlendiği durumlarda yabancı para değer kazanır, yerli para değer kaybeder.

TDK'YE GÖRE DEVALÜASYON NE DEMEK?

Devalüasyon (isim, ekonomi, Fransızca dévaluation): Değer düşürümü.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet