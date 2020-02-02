Dev maçın ardından Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı

02.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:56

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin euroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, bir maçı eksik bulunan bordo-mavili takımın 19 maçının tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 13'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 16 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer almayı başardı. Norveçli golcü ile ilgili Fenerbahçe maçının ardından Twitter'da binlerce mesaj atıldı. İşte Sörloth paylaşımları: