Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı

10.11.2019 20:11 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolar tutarında 19 anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

1,4 MİLYAR DOLAR TUTARINDA İŞ HACMİ OLUŞACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Bugün gerçekleştirilen İş Forumunda (Türkiye-Kazakistan) 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal iş birliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştır." dedi.

65 EYLEMİN HAYATA GEÇİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Oktay, Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda, geniş bir yelpazede toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir eylem planı oluşturulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA