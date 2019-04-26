Deutsche Bank İlk Çeyrekte Gelirini Yüzde 67 Artırdı

Deutsche Bank'ın yayınladığı 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolara göre, bankanın net karı yüzde 67 artışla 201 milyon euroya ulaşırken, net geliri yıllık yüzde 9,9 düşüşle 6,4 milyar euroya, vergi öncesi gelirleri ilk çeyrekte yüzde 32 azalışla 292 milyon euroya geriledi.

Deutsche Bank verilerine göre, bankanın kurumsal ve yatırım bankacılığı işlemlerinde net karı yüzde 13 düşüşle 3,3 milyar euroya geriledi. Özel ve ticari bankacılık işlemleri de yüzde 5 düşüşle 2,5 milyar euroya gerilerken, aktif yönetimi karı yüzde yıllık 4 düşüşle 525 milyon euro oldu.

"BAŞARILI OLDUK"

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, "İlk çeyrek sonuçlarımız, franchise gücümüzü ve planlarımızı çok zorlu bir pazar ortamında gerçekleştirme konusundaki ilerlememizi gösteriyor. Kredilerde ve mevduatta büyüme, yönetim altındaki varlıklarda iyileşme ve kurumsal finansta pazar payı iyileştirmeleri konularında başarılı olduk" dedi.

BİRLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ

Deutsche Bank ve Commerzbank'ın arasındaki birleşme görüşmeleri dün başarısızlıkla sonuçlandı.

Deutsche Bank'ın açıklamasında, "Deutsche Bank Yönetim Kurulunun dikkkatli analizleri sonrasında alınan karara göre, bankanın Commerzbank ile birleşmesinin uygulama maliyetleri, anapara ihtiyacı ve birleşmeden dolayı oluşacak riskleri karşılamayacağının ortaya çıkmasıyla, bankalar arasındaki görüşmeler sona erdirildi" denildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK BANKASI OLACAKTI

İki banka arasındaki birleşme görüşmeleri başarıyla sonuçlanmış olsaydı, 1,8 trilyon euroluk varlıkla Avrupa'nın en büyük bankası oluşturulacaktı.

Kaynak: DHA