Deutsche Bank hisseleri tarihin en düşük düzeyine geriledi

Deutsche Bank hisseleri yüzde 2,62 düşüşle hisse başına 6,14 euroya inerek tarihin en düşük düzeyine geriledi.

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Euro Bölgesi ve ABD'de görülen ekonomik durgunluk endişeleri devam ederken, daha önce reddettiği sermaye artırımını yönetim kurulu ile görüştüğü açıklandı.

BANKANIN 2019'DA TOPLAM KAYBI YÜZDE 11,87'YE ULAŞTI

Sewing geçen hafta, bankanın masrafları azaltma yoluna gideceğini ancak bu konuda bir strateji oluşturmanın zaman alacağını söylemişti. Kimi iddialar ise Deutsche Bank'ın varlık yönetimi iştiraki olan DWS'in satılacağı yönündeydi. Deutsche Bank Yatırım Bankacılığı Müdürü Garth Ritchie ve Düzenleyici Sylvie Matherat'ın, yakın dönemde gerçekleşeceği öngörülen ayrılıklar ile ilgili olarak baskı altındalar.

Deutsche Bank'ın 2019 yılındaki toplam kaybı yüzde 11,87'ye ulaşırken, banka, para aklama skandallarından ve başarısız bir birleşme girişimi yaşadı.

Kaynak: DHA