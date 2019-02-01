Deutsche Bank 4 Yıl Sonra İlk Kez Kar Etti

Deutsche Bank'ın 2018 yılında net karı beklentilerin gerisindekaldı. Ancak bu son 4 yıldaki ilk kar oldu.

2017'DE 735 MİLYON EURO ZARAR ETMİŞTİ

Dördüncü çeyrekte 425 milyon euro zarar eden Deutsche Bank, 2018'in tamamını 341 milyon euro karla kapattı. 2017'de 735 milyon euro zarar etmişti.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE GELİRLER BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Hissedarlara dağıtılabilir net kar ise 267 milyon euro oldu. Analistler ise dördüncü çeyrekte 292 milyon euro zarar edilmesini ve 2018'in tamamında dağıtılabilir karın 345 milyon euro olmasını bekliyorlardı. Dördüncü çeyrekte gelirler de 5,68 milyar euro olan beklentinin altında 5,58 milyar euro olarak gerçekleşti.