Detaylar Belli Olmaya Başladı! Memura Temmuz'da Çifte Zam
Enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak.
Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Toplu sözleşmede memurlar için Temmuz'da yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Merkez Bankasının yaptığı beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak.
EŞİ ÇALIŞMAYAN 437 LİRA ALACAK
Temmuz zammı yüzde 7 olursa eş yardımı 298,20 lirayı, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 69,87 lirayı, 6 yaş üstü çocuk yardımı 34,93 lirayı bulacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 437,94 lira alacak.
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409 lira alıyor. Bu tutar zam yüzde 5 olursa 429, yüzde 7 olursa 437,94 liraya çıkacak.