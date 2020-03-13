Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta İddaa oranları değişti. 1.65 olan sarı-kırmızılı takımın oranı, 1.80'e yükseldi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında hafta sonu oynanacak derbi maçın iddaa oranları değişti. Seyircisiz oynanmasının da etkisi ile Galatasaray'ın galibiyet oranı 1.65'ten 1.80'e yükseldi. Beraberlik oranı 3.15'ten 3.10'a inerken Beşiktaş'ın galibiyet oranı 3.55'ten 3.10'a indi.

Galatasaray

İlk oran: 1.65

Son oran: 1.80

Beraberlik

İlk oran: 3.15

Son oran: 3.10

Beşiktaş

İlk oran: 3.55

Son oran: 3.10