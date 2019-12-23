Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hataları ile ilgili bugün saat 14.00'te Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş'ta başta hakem kararlarına başta Burak Yılmaz olmak üzere büyük tepki gösterilirken, başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş bir karar geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbideki hakem kararlarıyla ilgili saat 14:00'te geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.
Ahmet Nur Çebi'nin tartışmalı pozisyonları tek tek göstererek, Cüneyt Çakır ve ekibi hakkında açıklama yapması bekleniyor.
"HAKEM KARARLARI FACİA"
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuşmuş ve başkan Çebi'nin bir açıklama yapacağını belirterek hakem yönetiminin facia olduğunu dile getirmişti.
Dalgakıran, 3 penaltı pozisyonu olduğunu belirtirken, "Hakem facialarıyla uğraşmak bizi gerdi. Başkan detaylı bir açıklama yapacak. VAR diye bir şey koyuldu, neden? Tereddütlü pozisyonlarda müdahale edip, hakemlerin hakkının yenmemesi için. Nasıl ki Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonunda hakem pozisyonu durdurdu ve VAR'a gidip penaltıyı verdi. Bizim 3 penaltı pozisyonumuzdan birinde bile VAR'a gitmedi. 3 tane sarı kart pozisyonu var. Hakemi kötü olarak, hatalı olarak görebiliriz bir maç için ama son haftalardaki hakem faciaları için konuşacağız, bunlar hakem faciası, fiyasko. Biz Beşiktaş'ın haklarını korumak için buradayız ve bunu da muhakkak ve muhakkak koruyacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Kötü oynamış olmalarının hakem kararlarının üstünü örtemeyeceğini de belirten yönetici, "Futbol neden ilginç biliyor musunuz? Bir takım zayıf olduğu halde başka takımı yenebilir, çok güçlü bir takım kaybedebilir. Biz bu akşam kötü oynadık ama kötü oynamamızın biletini hakemler kesemez. Çok kötü oynayabiliriz ama pozisyonlar lehimize değerlendirilseydi, başka bir sonuç çıkabilirdi. Bir takım kötü oynuyor, zaten kötü diye, adaletsiz bir davranışın içine sokulamaz. Beşiktaş kötü olabilir ve kötüydük, takımı daha iyi hale getirmek antrenörün ve yönetimin işi. Takım kötü olabilir ama takım maç içinde bambaşka bir havaya bürünebilir" açıklamasını yapmıştı.
"BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK"
Bu arada Beşiktaş, Fenerbahçe maçında itiraz ettikleri 3 penaltı pozisyonunu da sosyal medyadan paylaştı ve "Bu düzen böyle sürmeyecek" mesajının olduğu bir görseli servis etti.
Haber Videosu: Derbideki tartışmalar sonrası, Beşiktaş'tan çarpıcı karar
-
takımlarda her gün çıkan borç haberleri, kayyumlar, iflaslar, istifalar, hakemler, mhk artık futboldan soğuduk hakketen.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
MHK Galatasaraya çalışıyor. Zekeriya istifa etmeden olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Düzeyini seveyim senin. . . Kaybetmişsin, rakibini tebrik et ve geç. Türk futbolu bunlar yüzünden gelişmiyor. Fenerin maçı domine ettiğine değil de hakemlere odaklanıyorlar. Kaybeden taraf hep günah keçisi arar. Bu maçta da KEÇİ Cüneyt Çakır oldu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
BAŞKAN YANINDAYIZ.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Sanki ilk defamı oluyor yıllardır hakkımızı yiyorlar hakkımızı yiyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !!!!!!!!!!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
lehinize kararlar olunca birleşirseniz aleyhinize kararlar çıkınca hiç bağırmaya hakkınız yokCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
TRABZONSPOR'' A YAPILAN HAKEM HATALARI VE HAKEME SALDIRI OLAYINDAN SONRA ''2 Dakika Düşün'' Organizasyonuna destek olmuştunuz ey bjk li arkadaşlar şimdi bizde diyoruzki sizlerde ''2 Dakika Düşün''ün. . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Boşuna toplantı falan düzenleme başkan hiçbirşey düzelmeyecek biliyorsun maç sonuçlarına masa başında karar veriliyor bugüne kadar böyle oldu bundan sonra ne değişti ki düzelsin hala aynı kişiler iş başında.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ahlaksızlar yaptıklarının normal bir şey olduğunu düşündüğü sürece ve kimse buna dur demediği sürece bu devran böyle devam eder. Ali Koç geçen sene kendi isyan ettiği durumdan kendisi maç kazanıyorsa çıkıpta diyebilmeli söylemlerinin arkasında durabilmeli.Cevap Yaz Yayından Kaldır