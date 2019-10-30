Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu

Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu derbinin sonrasında ortaya çıkan görüntüler çok konuşulmuştu. Derbide çocuğu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle halay çekmesi ise büyük tepki topladı.

30.10.2019 15:20
Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu

Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim'in de oyunculara değşiklik yapacağım diyerek gözdağı vermesi sonrasında oyuncuların ortaya çıkan videosu adeta şok etkisi yarattı.

Beşiktaş derbisinde "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım" diyerek maçta oynayamayacağını açıklayan Donk'un da partide olması hatta dansözlerle halay çektiği görüntüler çok konuşuldu.


VİDEO: Derbide oğlu ameliyat olduğu için forma giymeyen Donk'un dansözlerle görüntüsü çok konuşuldu
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