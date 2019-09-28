Derbi sonrası dostluk rüzgarı! Fotoğrafı Ali Koç çekti

28.09.2019 23:38

Golsüz berabere biten derbi sonrasında Ali Koç, minik bir Galatasaray taraftarıyla poz veren Başkan Mustafa Cengiz'in fotoğrafını çekti.

Son günlerde özellikle Ali Koç'un Fatih Terim için yaptığı 'Sicili bozuk' açıklaması sonrasında iki kulüp arasında gerginlik yaşanmıştı. Önce Mustafa Cengiz daha sonra ise Fatih Terim konuyla ilgili konuşmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise yaptığı açıklama nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası almıştı.

Tahkim Kurulu, cuma günü yaptığı toplantıda Ali Koç'un cezasını oy birliğiyle kaldırmıştı. Ali Koç bu sayede Galatasaray derbisini protokol tribününden takip etti.

KASAPOĞLU DERBİYİ DEĞERLENDİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de bugün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında iki takımın başkanlarıyla anlamlı bir fotoğrafta bir araya geldi.

Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte izleyen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın sonunda iki başkanla derbiyi değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu güzel fotoğraf karesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "110 yıllık bir gelenek özelinde bu akşam oynanan karşılaşmanın 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun şekilde geçmesine vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İki başkanımızı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Derbi mücadelesinde, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcuların centilmence bir oyunsergilediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Futbolumuzun gelişimine, büyümesine önemli katkılar sunan her iki güzide camiamıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki karşılaşmalarında iki takımımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.