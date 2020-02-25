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Derbi sonrası, Ali Koç'tan istifa talebine yanıt: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim

Galatasaray maçının ardından küçük bir grubun küfürlü tepkisi taraftarı çileden çıkardı. Başkan Koç'a büyük destek geldi. Yakın çevresine konuşan Ali Koç, istifa talebine karşı sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

25.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:36
Derbi sonrası, Ali Koç'tan istifa talebine yanıt: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim

3-1'lik yenilgisinin ardından Başkan 'a yönelik yapılan sözlü saldırılar tepki çekti. Camianın çoğunluğu Koç'un 3 Haziran 2018'den bu yana yaptığı fedakarlıklara bir derbi mağlubiyetiyle hiçe sayılmasını kabul etmiyor.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Kulübü 625 milyon dolar borçla devralan Koç, kişisel servetinden 50 milyon Euro kasaya aktarıp kanayan yaraya pansuman oldu.

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Sponsorluklarla birlikte 150 milyon Euro kaynak yaratan Fenerbahçe'nin Başkanı, bütün branşları Koç A.Ş'nin sponsorluklarıyla sağlama aldı.

Daha yolun başında olduğunu belirten Koç, yakın çevresine kendisini istifaya zorlayanlara karşı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.


Haber Videosu

: Derbi sonrası, Ali Koç'tan istifa talebine yanıt: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim
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HABER YORUMLARI (10)

  • ADINIZI YAZIN:
    ülkemizde futbolu zengin oyuncagı haline getirmiş bi koç grubuyla karsı karsıyayız onlar oynar sen bende burada kavga ederiz malesef
    Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • SERKAN:
    Paralı taraftar destek vermiş hani şampiyonluğa oynayan takımın maçlarına gitmeyip protesto eden guruplar var ya
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  • JDG:
    Elma şekeri falan verirlerse verenin ardından bu zeka seviyesi ile peşinden gitme
    9 1 Yayından Kaldır
  • HH42:
    diğer kulüplerin ne idiği belirsiz kulüp başkanlarının yanında sen adamsın adam aslın belli neslin belli it ürür kervan yürür sen işine bak yoluna devam et başkan alt tarafı 21 yıl sonra evimizde gs yenilmişiz ne var bunda biz onları kendi stadtlarında kevkire çevirdiğimiz çoook olmuştur sallaaaaa
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