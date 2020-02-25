Derbi sonrası, Ali Koç'tan istifa talebine yanıt: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim
Galatasaray maçının ardından küçük bir grubun küfürlü tepkisi taraftarı çileden çıkardı. Başkan Koç'a büyük destek geldi. Yakın çevresine konuşan Ali Koç, istifa talebine karşı sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.
3-1'lik Galatasaray yenilgisinin ardından Başkan Ali Koç'a yönelik yapılan sözlü saldırılar tepki çekti. Camianın çoğunluğu Koç'un 3 Haziran 2018'den bu yana yaptığı fedakarlıklara bir derbi mağlubiyetiyle hiçe sayılmasını kabul etmiyor.
Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Kulübü 625 milyon dolar borçla devralan Koç, kişisel servetinden 50 milyon Euro kasaya aktarıp kanayan yaraya pansuman oldu.
"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"
Sponsorluklarla birlikte 150 milyon Euro kaynak yaratan Fenerbahçe'nin Başkanı, bütün branşları Koç A.Ş'nin sponsorluklarıyla sağlama aldı.
Daha yolun başında olduğunu belirten Koç, yakın çevresine kendisini istifaya zorlayanlara karşı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.
Haber Videosu: Derbi sonrası, Ali Koç'tan istifa talebine yanıt: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim
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ülkemizde futbolu zengin oyuncagı haline getirmiş bi koç grubuyla karsı karsıyayız onlar oynar sen bende burada kavga ederiz malesefCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Fenerbahçenin fiyatı 50 milyon € muş onu öğrendimCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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PARASINI VERİN, ÇEKİP GİTSİN. . . . . BİZ DE KURTULALIM O DA KURTULSUNCevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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Paralı taraftar destek vermiş hani şampiyonluğa oynayan takımın maçlarına gitmeyip protesto eden guruplar var yaCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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diyorlarya hibe etti diye cebinden adam kulübü örümcek ağı gibi sarmışCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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ali koç başkan fenevbahçe şampiyon hahahahahaha :):):):))))))))))))))))))))))))))))Cevap Yaz 14 7 Yayından Kaldır
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Elma şekeri falan verirlerse verenin ardından bu zeka seviyesi ile peşinden gitme9 1 Yayından Kaldır
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aynen böyle devam edin bencede :))Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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Devaaaammm!!!Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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diğer kulüplerin ne idiği belirsiz kulüp başkanlarının yanında sen adamsın adam aslın belli neslin belli it ürür kervan yürür sen işine bak yoluna devam et başkan alt tarafı 21 yıl sonra evimizde gs yenilmişiz ne var bunda biz onları kendi stadtlarında kevkire çevirdiğimiz çoook olmuştur sallaaaaaCevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır