Derbi sevinci yaşayan çıplak taraftar görenleri şaşırttı

24.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:05

Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından galibiyet sevinci yaşayan Kırıkkaleli bir vatandaş soğuk havaya rağmen çıplak halde sokağa çıkarak derbi sevinci yaşadı.



Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Kırıkkale'de yüzlerce sarı-kırmızı taraftar sokaklara döküldü. Taraftarlar arasında bir vatandaş ise eksi 2 derecelik havaya rağmen üstündeki kıyafetlerini çıkarttı. Çıplak vaziyette sokakta derbi sevinci yaşayan taraftarı görenler ise şaşkınlıkla izledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA