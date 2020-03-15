Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde futbolcular ve hakemler, koronavirüs salgını tedbirinden dolayı tokalaşmadı onun yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı.

Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşması öncesinde futbolcular da korona virüs tedbirleri kapsamında birbiriyle tokalaşmadı. Seremoniden sonra futbolcular ve hakemler tokalaşmak yerine yumruk ve dirsekleriyle selamlaştı. Kaynak: İHA