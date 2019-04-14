Derbi Öncesi Volkan Demirel ve Hasan Şaş Arasında Gerginlik

Fenerbahçe kaptanlarından kaleci Volkan Demirel ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

Isınma esnasında Fenerbahçe tribünleri uzun süre Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Daha sonra sarı kırmızılı taraftarlar, Şaş'ı çağırdı. Şaş da Galatasaraylıların bulunduğu tribüne doğru gitti.

Bu esnada Fenerbahçe tribünlerinden atılan su şişesi Şaş'a isabet etti. Hasan Şaş su şişesini alıp, suyu içip sinirle kenara doğru attı. O esnada bir ayakkabı da Şaş'a doğru geldi.

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel de, taraftarı kışkırttığı gerekçesiyle Hasan Şaş'ın yanına doğru gitti.

Ardından iki takım taraftarları uzun süre karşılıklı tezahüratlarda bulundu.