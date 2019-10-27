Derbi maçta Belhanda ile Babel tartıştı! İşte o görüntüler

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısında bir pozisyonda Ryan Babel ile Younes Belhanda arasında tartışma çıktı. Kafa kafaya gelen iki isim, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi maça devam etti.

27.10.2019 23:32
Derbi maçta Belhanda ile Babel tartıştı! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Ryan Babel ile Galatasaraylı taraftarlarla yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Younes Belhanda arasında tartışma yaşandı.

TERİM, BELHANDA'YI OYUNDAN ALDI

Pas tercihi nedeniyle çıkan tartışmada futbolcuların kafa kafaya geldikleri görüldü.İkili daha sonra hiçbir şey olmamış gibi maça devam etti. Terim de maçta vasat bir performans sergileyen Faslı oyuncuyu 68. dakikada çıkarıp Emre Mor'u sahaya sürdü.


VİDEO: Derbi maçta Belhanda ile Babel tartıştı! İşte o görüntüler
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