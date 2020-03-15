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Beşiktaş, Spor

Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın golsüz berabere kaldıkları Galatasaray derbisini değerlendirdi. Sergen Yalçın, koronavirüs nedeniyle yabancı oyuncularda korkular olduğunu söylerken, virüsün biraz abartıldığını belirtti.

15.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:02
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçta konuk olduğu Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem skor hem de oyun anlamında iyi şeyler yapamadıklarını belirterek, "Kimsenin memnun olmadığı bir akşamdı. Bir puandan memnun değiliz." dedi.

Seyir zevki yüksek olmayan bir mücadeleyi geride bıraktıklarını kaydeden Yalçın, "Taktiksel bir mücadele oldu. Dünyada ciddi bir salgın var. Seyircinin olmadığı bir maçta oyuncuları motive etmek zor. Bunun oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu düşünüyorum. Mücadele gücünün yüksek olduğu ancak iki takımın da 1 puandan memnun olmadığı bir müsabakaydı. Atanın kazanacağı bir maçtı." değerlendirmesinde bulundu.

"PSİKOLOJİK OLARAK MOTİVE OLMALARI ZOR"

Maçların seyircisiz oynanması kararıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Devletimiz 'seyircisiz' diyorsa, seyircisiz oynarız. Yorum yapmam doğru olmaz. Seyircisiz oynanan maçların atmosferinin düşük olduğu net. Sessiz ortamda oynanan derbide oyuncuların psikolojik olarak motive olmaları zor. Futbolcuların konsantrasyonlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Elimizden geldiğince onları motive etmeye çalıştık."

"3 PUAN ALSAYDIK FARKLI HEDEFLER DÜŞÜNEBİLİRDİK"

Elde edilen sonucun şampiyonluk şanslarına etkisiyle ilgili soruya Yalçın, "3 puanla ayrılsaydık farklı hedefler düşünebilirdik. Ligin gidişatında beraberliğin kötü olduğunu düşünmüyorum ama kazanmak zorunda olduğumuz için bu bizi mutlu etmedi." yanıtını verdi.

"LİGİ BİRAZ DAHA YUKARIDA BİTİRECEK GİBİYİZ"

Şampiyonluk umutlarının zaten derbi maçtan önce de az olduğunu vurgulayan Yalçın, "Çok fazla şampiyonluk ümidimiz yok. Diğer rakiplerin 9 puan gerisindeyiz. Bu fark kapanır mı? Tabii ki zor. Önümüzde 2-3 takım var. 8 hafta kaldı ve hedefimiz bu maçların tamamını kazanmak. Hem kendimizin hem üstümüzdeki rakiplerin fikstürüne baktığımızda ligi biraz daha yukarıda bitirecek gibiyiz." şeklinde konuştu.

Maçta Gökhan Gönül ve Kevin-Prince Boateng'in sakatlanmasının oyun planlarını bozduğuna dikkati çeken Yalçın, "Daha ofansif bir kadro düşünüyorduk. İki oyuncumuzun sakatlanmasıyla içeriden yapacağımız hamleleri yapamadık. Takımın biraz daha geride kalmasına neden oldu. Mecburi hamleler yaptık ve bu oyun planımızı etkiledi." diye konuştu.

"KORONAVİRÜSÜ BİRAZ ABARTIYORUZ GİBİ GELİYOR BANA"

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oyuncuları ne yönde etkilediği yönündeki soruyu Yalçın, şöyle cevapladı:

"Hafta içi oyuncu grubuyla toplantı yaptık. Yabancı oyuncularımız biraz tedirgin, biz daha sağduyuluyuz. Doktorlar aracılığıyla onlara şu anda dünyanın en güvenli ülkesinde olduğumuzu, devletimizin ve sağlık bakanlığımızın iyi çalıştığını anlattık. Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana. Her türlü önlemi alıyorlar, tek sorun seyircinin olmaması."

Gelecek sezonun planlaması konusunda kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir toplantı yaptıklarını kaydeden Yalçın, "Milli takım arasında yönetimle geniş kapsamlı bir toplantı daha yapacağız. Seneye federasyonun verdiği harcama limitleri çok düşük. Planlama yapmamız gerekiyor. Değişimi nasıl yapacağız henüz karar vermedik. Şu anki takım maliyetinin 17-18 milyon altına düşülmesi gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana

Kaynak: AA

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Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana

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