Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Koronavirüs tedbirlerinden dolayı seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi 2007-2008 sezonundaki maçın ardından ikinci kez seyircisiz yapıldı.
15.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:22
Koronavirüs salgını tedbirleri gereği derbi seyircisiz oynandı. Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya geldi. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz yapılmıştı.
O karşılaşmayı Galatasaray, Hakan Balta ve Shabani Nonda'nın golleri ile 2-1'lik skorla almıştı. Bugün oynanan karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı