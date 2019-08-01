Denizlispor, Bakary Sako transferinden vazgeçti

Yukatel Denizlispor, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Bakary Sako'nun transferinden vazgeçti.

1.08.2019 15:50
Denizlispor, Bakary Sako transferinden vazgeçti

Yeşil siyahlı ekibin iki gün önce kente getirdiği Malili futbolcunun kentteki özel bir hastanede sağlık testine sokulduğu ve oyuncunun sol ayak bileğinde parçalı kırığa bağlı platinlerin bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan yönetim, futbolcu ile mali konularda anlaşamamaları üzerine transferden vazgeçtiklerini açıkladı.

Kaynak: DHA
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