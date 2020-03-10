DenizBank'tan emeklilere 1000 TL'ye varan promosyon
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DenizBank'tan emeklilere 1000 TL'ye varan promosyon

DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

10.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:50
DenizBank'tan emeklilere 1000 TL'ye varan promosyon

DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

DenizBank açıklamasına göre, emeklilere "Hürmetlerimizle" yaklaşımını sürdüren banka, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 TL altı için 675 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası için 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için ise 1000 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.

Aynı zamanda emekliler yüzde 0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.

Ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri


Açıklamaya göre, DenizBank, emekli hizmet paketi kapsamında maaş müşterilerine şubelerde işlem önceliği, uygun faizli ihtiyaç kredileri, acil nakit ihtiyacı için Kurtaran Hesap, internet bankacılığından ücretsiz havale ve EFT, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata özel faiz oranları ve hesap işletim ücreti muafiyeti fırsatlarını sunuyor.

DenizBank'ın emeklilere özel kredi kartı Emekli Bonus'ta tüm Bonus özellikleri bulunuyor. Emekli Bonus'la alışverişler taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanılabiliyor, biriktirilen bonuslar ile program ortaklarından bedava alışveriş yapılabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, eczane, tiyatro-sinema harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arızası, çilingir, cam kırılması gibi asistans hizmetleri emekli müşterilere özel sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

"Özel fırsat ve avantajlı kampanyalarımız ile gayemiz emeklilerimizin yüzünü güldürmek"


Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, emeklilere verilen değerin bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özark, şunları kaydetti:


"Yıllarca çalışmış, üretmiş ve ülkemizin yarınlarının inşasında önemli rol oynayan emeklilere özel sektör bankaları içinde ayrıcalıklı hizmet anlayışını getiren bankamız, bu alanda ilklere imza atmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Emeklilerimize sunduğumuz kampanyalarımız ve kredi olanaklarımız ile finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek hayatlarının bu güzel dönemini daha keyifli ve dinamik geçirmelerini sağlamak istiyoruz.

Bu kapsamda yakın zamana kadar yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan müşterilerimiz, yüzde 0,99 faiz oranımızla 60 aya varan vadelerde sunduğumuz kredimiz ile borçlarını tek bir çatı altında toplayarak taksitlerini düşürüp büyük ödeme fırsatı elde edebilirler. Önümüzdeki dönemde de emeklilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Manşet

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