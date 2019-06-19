DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB güçlerini tek ATM platformunda birleştirdi. Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB tek ATM platformunda birleşti. Anlaşmaya göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.
İŞLEMLER ÜCRETSİZ OLACAK
Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek. Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek.
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