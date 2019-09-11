Deniz Türüç'ten Galatasaraylıları kızdıran transfer açıklaması

EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye'nin deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği maçta frikikten şık bir gol atan Deniz Türüç, maç sonu transferi ile ilgili, "Galatasaray'a çok saygı duyuyorum. Büyük kulüp. Ancak Türkiye'de hiçbir kulüp Fenerbahçe'den daha büyük değil" diyerek sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.

11.09.2019 09:22
Deniz Türüç'ten Galatasaraylıları kızdıran transfer açıklaması

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında deplasmanda Moldova'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Gecede ay-yıldızlıların ikinci golünü kaydeden Deniz Türüç, açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE HİÇBİR KULÜP FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİL"

Transfer sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ve tercihini sarı-lacivertli ekipten yana kullanan 26 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a çok saygı duyuyorum. Büyük kulüp. Ancak Türkiye'de hiçbir kulüp Fenerbahçe'den daha büyük değil" ifadelerini kullandı.

Sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında sarı lacivertli kulübe katılan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son iki maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Deniz Türüç'ten Galatasaraylıları kızdıran transfer açıklaması
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (6)

  • FENERLİ:
    falcaoyu aldılar diye öyle bir tören yaptılarki sanki ronaldo gelmiş takıma bu sene biz fenerbahçeliler olarak şampiyon olucaz galatasaray geldiğin köye yürü koçum hadi
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • FB:
    ÇOK KOMİKSİN DENİZ SOKAKTAKİ KÜÇÜK ÇOCUĞA SORSAN GALATASARAY SÖYLER BU KADAR KÜÇÜLMEYİN.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ASDADS:
    Şimdi andorra ile yapılan milli maçta bir kaç gs taraftarı çıkıp tribünde federasyon aleyhine tezahürat yapılsa yer yerinden yıkılır. ooooo milli maçta da bu yapılmaz felan diye. deniz türüç ise tutmuş milli maç sonrası taraftarlık yapıyor. hadi bakalım yaptığı açıklama şiiçin deniz türüçe bir uyarma cezası felan gelirmi. . hiç zannetmiyorum. .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • BELEKOMA:
    tabi bulunmaz hint kumaşi bu cocuk düne kadar galatasaray derdi fenerbahçeye gitti havalandı. hangi takımlı olursan ol sadece kendi takım için oyna, oynadığın takım için mücadele et yeter, oraya buraya laf çartırma. . .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • MALATYASPORLU:
    VALLA BAŞARILARA ŞAMPİYONLUKLARA BAKARSAK 1 GS 2 BJK 3 FB GİBİ DURUYOR YİNE DE SEN BİLİRSİN TURUNÇGİL
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.