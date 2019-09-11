Deniz Türüç'ten Galatasaraylıları kızdıran transfer açıklaması

11.09.2019 09:22

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında deplasmanda Moldova'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Gecede ay-yıldızlıların ikinci golünü kaydeden Deniz Türüç, açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE HİÇBİR KULÜP FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİL"

Transfer sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ve tercihini sarı-lacivertli ekipten yana kullanan 26 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a çok saygı duyuyorum. Büyük kulüp. Ancak Türkiye'de hiçbir kulüp Fenerbahçe'den daha büyük değil" ifadelerini kullandı.

Sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında sarı lacivertli kulübe katılan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son iki maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Kaynak: DHA