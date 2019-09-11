Deniz Türüç'ten Galatasaraylıları kızdıran transfer açıklaması
EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye'nin deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği maçta frikikten şık bir gol atan Deniz Türüç, maç sonu transferi ile ilgili, "Galatasaray'a çok saygı duyuyorum. Büyük kulüp. Ancak Türkiye'de hiçbir kulüp Fenerbahçe'den daha büyük değil" diyerek sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında deplasmanda Moldova'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Gecede ay-yıldızlıların ikinci golünü kaydeden Deniz Türüç, açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE HİÇBİR KULÜP FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİL"
Transfer sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren ve tercihini sarı-lacivertli ekipten yana kullanan 26 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'a çok saygı duyuyorum. Büyük kulüp. Ancak Türkiye'de hiçbir kulüp Fenerbahçe'den daha büyük değil" ifadelerini kullandı.
Sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında sarı lacivertli kulübe katılan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son iki maçta ilk 11'de sahaya çıktı.