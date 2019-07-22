Deniz Türüç'e transfer şakası!

Maçın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Deniz Türüç, mücadelenin ardından basın mensupları ile şakalaştı.

"SENİ HELİKOPTER ALACAKMIŞ"

Bir basın mensubunun, "Seni helikopterle alacaklarmış" şeklindeki yorumuna yanıt veren Deniz Türüç, "Öyle mi, benden daha fazla biliyorsunuz" diyerek espri yaptı. Deniz maçla ilgili olarak ise "Gol atamadım ama asist yaptım" yorumunu yaptı.