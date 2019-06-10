Demet Akalın, Milli Takıma yapılan saygısızlığa sitem etti

Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı kafilesine, İzlanda'da havalimanında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi uzun bir süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi. Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Emre Belözoğlu'na da açıklama yaptığı sırada tuvalet fırçası uzatıldı.

Yapılan saygısızlık sonrası başta ünlüler ve siyasi liderler olmak üzere pek çok kişiden tepki yağdı. Saygısızlığa bir sitem de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

AĞZINI BOZARAK SİTEM ETTİ

Twitter hesabından yaşanan olayın videosunu paylaşan Akalın, "Uyandım! Bunu gördüm delirdim! Hadsizlere bak! Ulan bunlar buraya gelecek dimi? Leş köpeklerle aratalım." dedi. Yaşanan olay sonrası sinirlerine hakim olamayan Akalın, Emre Belezoğlu'na fırça uzatan kişi hakkında "Fırçalı sarı p.ç bulundu mu?" şeklinde paylaşım yaptı.