Demet Akalın'dan A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanına dikkat çeken yorum: Keşke Türk olsaydı

2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan karşısında muhteşem bir mücadele veren milli takımımız maçı beşinci sette kaybetti. Maçı izleyen Demet Akalın ise "Koçumuz Türk olsa kaybetmezdik" diyerek olay yarattı.

09.09.2019 10:09

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'ı konuk etti. Ankara Spor Salonu'nda oynana mücadeleyi Sırbistan setlerde 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Maçı izleyen şarkıcı Demet Akalın'ın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti hakkında attığı tweet ise sosyal medyada kısa sürede olay yarattı.

"KOÇUMUZ NİYE TÜRK DEĞİL"

Maçı evinden takip eden Demet Akalın, Twitter hesabından maçla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Demet Akalın, "Koçumuz niye Türk değil, kaybetmezdik" mesajını gönderirken, tweetin altına tepkiler yağdı.

DEMET'E TEPKİ GÖSTERDİLER

Uluslararası ve ulusal arenada birçok şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin başarılı kariyerini bilenler Demet Akalın'a tepki gösterdi.

İşte Demet Akalın'a gelen bazı tepkiler:

Demet Akalın'dan A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanına dikkat çeken yorum: Keşke Türk olsaydı
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YORUMLAR (24)

  • PATOZ:
    ben de tivit atıyom, hiç beni gomuyonuz haberlere? demetten düzgün Türkçem var benim hem. .
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  • VATANDAŞ:
    Bu kadının birikimi, sosyal konumu ve uzmanlık alanı nedir de her yere yorum yapıyor, bilen var mı ? Sesi mi güzel, fiziği mi, ilmi mi, terbiye ya da kültüründe bir seviye mi var, nedir ki sebebi sürekli haber konusu oluyor . . . . Yoksa birileri para karşılığı hergün bununla ilgili haber mi yaptırıyor diye düşünmeden edemedim.
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  • TADES:
    filenin sultanlarını kutlarım ama kendi öz evlatlarımıza sahip çıkalım bu işi daha güzel yapacak yerli hocalarımız var onlara şans tanıyalım
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  • -ÜÇ HİLAL -:
    Çıkın takipten kardeşim. . Takipçi sayısı nedeniyle yazdığı gündem oluyor. . Onu, hem tepelere taşıyoruz hem de abuk subuk twettlerine kızıyoruz. Gidin; örf adetlerimize, eğitime, değerlerimize, gençlerimize vs. yararlı sayfaları takip edin ve destekleyin. . Önce özeleştiri. . . !!!
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