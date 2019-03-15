Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki

Yıldız futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Yeni Zelanda'da olanlar saf haliyle terörizmdir. Terörizm denmeli ve ona göre cezalandırmalıdır. Allah, tüm kurbanları cennetle mükafatlandırsın. Amin'

Senegalli futbolcu daha sonra ise Bakara suresinden Türkçe anlamı 'Şüphesiz Biz Allah'tan Geldik ve O'na Döneceğiz' olan (İnna Lillâhi Ve İnnâ İleyhi Raciûn) ayetini paylaştı.