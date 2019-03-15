Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Senegalli futbolcu Demba Ba, Yeni Zelenda'da 2 camiye yapılan ve çok sayıda insanın öldüğü saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yıldız futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Yeni Zelanda'da olanlar saf haliyle terörizmdir. Terörizm denmeli ve ona göre cezalandırmalıdır. Allah, tüm kurbanları cennetle mükafatlandırsın. Amin'

Senegalli futbolcu daha sonra ise Bakara suresinden Türkçe anlamı 'Şüphesiz Biz Allah'tan Geldik ve O'na Döneceğiz' olan (İnna Lillâhi Ve İnnâ İleyhi Raciûn) ayetini paylaştı.

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YORUMLAR (7)

  • SG1:
    acaba bizde bir kliseye saldırsak dunya bu kadar sessiz olurmuydu olan hep müslümanlara oluyor biz dinimiz gereği yapmayız ama bu kalleşler yapıyor
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  • KEMAL:
    tepkiler harika.. ama neden aynı kişiler aşırı dinci grupların camilere saldırı yapıp yuzlerce masum insanlar öldürürken göstermediler.. sadece ona uzuluyorum. afganistan nijerya ve daha bir çok yerde camilere intihar saldırıları yapıldıgındada keşke medya aynı tepkiyi gösterseydi.
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