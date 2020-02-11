: Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik yapıldı

11.02.2020 20:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:13

TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler esnasında Değerli Konut Vergisi'yle ilgili değişiklik yapıldı.

YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Eklenen maddeye göre, 5 milyon-7.5 milyon değerinde olan konutların 5 milyonu aşan kısmı için binde 3, 10 milyona kadar değerli konutlar için 7.55 milyon lirası için 7 bin 500 TL, fazlası için binde 6, 10 milyonu aşan değerli konutların 10 milyon TL'si için 22 bin 500, fazlası için binde 10 vergi alınması kabul edildi.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce belirlenen değeri 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlar, değerli konut vergisine tabidir.

Kaynak: İHA

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