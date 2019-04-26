İngiliz Perakende Devi Debenhams 22 Mağazasını Kapatacak

İngiliz perakende devi Debenhams'ten yapılan açıklamada İngiltere genelinde 22 mağazanın kapatılacağı ve toplam bin 200 çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi. Konuya ilişkin olarak Debenhams Üst Yöneticisi Terry Duddy, "Debenhams'ın net bir stratejisi ve parlak bir geleceği var fakat işlerin geliştirilmesi için grubun mağaza portföyünün ve bilanço tablosunun yeniden yapılandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

116 MAĞAZASI KALACAK

Mağazaların kapatılmasının ardından Debenhams'in ülke genelinde 116 mağazası kalmış olacak. Debenhams Mart ayı sonuna kadarki son 26 haftalık dönemde mağaza satışlarının yüzde 7,4 seviyesinde azaldığını duyurmuştu.

200 MİLYON STERLİNLİK DESTEK İÇİN ANLAŞMIŞTI

İngiliz perakende zinciri geçen ay mali sıkıntıların aşılması için kreditörlerle 200 milyon sterlinlik finansman desteği alınması için anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA