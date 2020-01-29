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De Rossi'yi görenler tanıyamadı!

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın efsane oyuncularından de Rossi, Lazio derbisini Olimpico Stadı'nda taraftarlarla birlikte izleme hayalini gerçekleştirmek için kılık değiştirdi.

29.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:06
De Rossi'yi görenler tanıyamadı!

Arena Dış Haberler | ekiplerinden 'nın efsane oyuncularından de Rossi, derbisini Olimpico Stadı'nda taraftarlarla birlikte izleme hayalini gerçekleştirmek için kılık değiştirdi.


Pazar akşamı 1-1 eşitlikle sona eren derbiyi tribünden izleyen de Rossi, maça gitmeden önce yüzüne yaptığı plastik maskeyle adeta bambaşka biri oldu.


İtalyan futbolcunun yeni halini gören futbolseverler, 'Bunu Totti bile tanıyamaz' yorumlarını yaparak de Rossi'nin taktiğinin işe yaradığını savundu.



Roma'nın efsane isimlerinden de Rossi, Lazio derbisini Olimpico'da taraftarların arasında izleme hayalini gerçekleştirmek için imajında 'ufak' değişiklikler yapıyor.


Kaynak: Hürriyet


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: De Rossi'yi görenler tanıyamadı!
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