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Daniel Sturridge, antrenmana telefonunu çorabına sokarak çıktı

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor, Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürürken bordo-mavililerin İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, antrenmana cep telefonunu çorabına sokarak çıktı.

06.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:01

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışan bordo-mavililerde hedef, ligin ikinci yarısını en az kayıpla geçip şampiyonluğa ulaşmak.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına'da, yıldız futbolcu 'in idmandaki görüntüsü dikkat çekti.

İngiliz yıldız, antrenmana telefonu ile çıktı. Koşu antrenmanı yapan Sturridge, telefonunu çorabına soktu. İşte o ilginç görüntü.


Haber Videosu

: Daniel Sturridge, antrenmana telefonunu çorabına sokarak çıktı
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