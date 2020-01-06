Daniel Sturridge, antrenmana telefonunu çorabına sokarak çıktı
Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Trabzonspor, Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürürken bordo-mavililerin İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, antrenmana cep telefonunu çorabına sokarak çıktı.
06.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:01
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışan bordo-mavililerde hedef, ligin ikinci yarısını en az kayıpla geçip şampiyonluğa ulaşmak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına'da, yıldız futbolcu Daniel Sturridge'in idmandaki görüntüsü dikkat çekti.
İngiliz yıldız, antrenmana telefonu ile çıktı. Koşu antrenmanı yapan Sturridge, telefonunu çorabına soktu. İşte o ilginç görüntü.
Haber Videosu: Daniel Sturridge, antrenmana telefonunu çorabına sokarak çıktı
HABER YORUMLARI (5)
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ünal gitti başıbozukluk başladı afferim albayrak afferim ağaoğlu müstah size bunlar !!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cep telefonu değil oCevap Yaz Yayından Kaldır
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şu hareketi ingilterenin 3. liginde yapsın 2 ay forma vermezler adamaCevap Yaz Yayından Kaldır
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SİGARA PAKETİDİR OCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam bu kadar tiye alıyor biziCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır