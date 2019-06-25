Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı
İspanya 3. Lig ekibi Atletico Sanluqueno, 38 yaşındaki Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza'nın sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Kariyerini İspanya 3. Lig ekibi Atletico Sanluqueno'da sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, 40 yaşına kadar oynayacak.
Ağustos ayında 39 yaşına girecek futbolcu, takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesini uzatırken sözleşmesinin bitiminde 40 yaşında olmuş olacak.
Futbolu bırakmayı düşünmediğini her fırsatta dile getiren Güiza, geçen sezon 31 maça çıkıp 7 gol kaydetmişti.
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