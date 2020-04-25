Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Futbolu bıraktıktan sonra müzik kariyerine başlayan ancak sonrasında yeniden futbola dönen Dani Osvaldo çarpıcı açıklamalar yaptı. 2014 yılında Prandelli'nin kendisini Galatasaray'a transfer etmek istediğini söyleyen Osvaldo, "Ayda 50 milyon dolar versen de gelmem" yanıtını verdiğini söyledi.

Kariyerinde Juventus, Roma, Fiorentina, Boca Juniors, Southampton gibi takımlarda oynayan ve 30 yaşında futbolu bırakma kararı alarak müzik kariyerine başlayan, 4 yıl sonra da 34 yaşında ülkesinde futbola dönen Dani Osvaldo, Türkiye'ye transferiyle ilgili dikkat çekici bir söz kullandı.

Osvaldo'nun açıklamaları şöyle;

İtalya Milli Takımı'nda oynarken elemelerde 6-7 gol attım ve Prandelli beni 2014'te Dünya Kupası'na götürmedi. Prandelli... Arkadaşım Prandelli... Umarım karantinayı iyi şekilde atlatır. Gazeteler benim Arjantinli olduğumu yazmaya başlamıştı ve bu yüzden beni almadı. Bana gitmeyeceğimi bile söylemedi, biletlerimi bile almıştım. Çok ağladım, ölmek bile istedim çünkü oraya gitmeyi hak etmiştim.

"G.SARAY'A GÖTÜRMEK İSTEDİ"

En kötüsü de, Dünya Kupası skandalından sonra Prandelli, beni Galatasaray'a transfer etmek istedi. Ona, 'Ayda 50 milyon dolar versen de gelmem' diye cevap verdim.

"BENİM FOTOĞRAFIM VARDI"

İtalya, Dünya Kupası için Brezilya'ya gittiğinde Pirlo kaldıkları otelden bir fotoğraf gönderdi, benim fotoğrafımın olduğu bir bilbord vardı. Ertesi gün yine aynı yerden fotoğraf gönderdi, bu sefer kaldırılmıştı. Teknik direktörümüz, kaldırılmasını istemiş.