HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi - Spor
Galatasaray, İtalya, Spor, Haber

Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi

Futbolu bıraktıktan sonra müzik kariyerine başlayan ancak sonrasında yeniden futbola dönen Dani Osvaldo çarpıcı açıklamalar yaptı. 2014 yılında Prandelli'nin kendisini Galatasaray'a transfer etmek istediğini söyleyen Osvaldo, "Ayda 50 milyon dolar versen de gelmem" yanıtını verdiğini söyledi.

25.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:49
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi

Kariyerinde Juventus, Roma, Fiorentina, Boca Juniors, Southampton gibi takımlarda oynayan ve 30 yaşında futbolu bırakma kararı alarak müzik kariyerine başlayan, 4 yıl sonra da 34 yaşında ülkesinde futbola dönen Dani Osvaldo, Türkiye'ye transferiyle ilgili dikkat çekici bir söz kullandı.

Osvaldo'nun açıklamaları şöyle;

İtalya Milli Takımı'nda oynarken elemelerde 6-7 gol attım ve Prandelli beni 2014'te Dünya Kupası'na götürmedi. Prandelli... Arkadaşım Prandelli... Umarım karantinayı iyi şekilde atlatır. Gazeteler benim Arjantinli olduğumu yazmaya başlamıştı ve bu yüzden beni almadı. Bana gitmeyeceğimi bile söylemedi, biletlerimi bile almıştım. Çok ağladım, ölmek bile istedim çünkü oraya gitmeyi hak etmiştim.

"G.SARAY'A GÖTÜRMEK İSTEDİ"

En kötüsü de, Dünya Kupası skandalından sonra Prandelli, beni Galatasaray'a transfer etmek istedi. Ona, 'Ayda 50 milyon dolar versen de gelmem' diye cevap verdim.

Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi

"BENİM FOTOĞRAFIM VARDI"

İtalya, Dünya Kupası için Brezilya'ya gittiğinde Pirlo kaldıkları otelden bir fotoğraf gönderdi, benim fotoğrafımın olduğu bir bilbord vardı. Ertesi gün yine aynı yerden fotoğraf gönderdi, bu sefer kaldırılmıştı. Teknik direktörümüz, kaldırılmasını istemiş.

Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Basel'de oynayan yıldızın babası, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi Spor
Basel'de oynayan yıldızın babası, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Şampiyon kadroyu tulumlarına işleyen görevliler, sosyal medyayı yıktı Spor
Şampiyon kadroyu tulumlarına işleyen görevliler, sosyal medyayı yıktı
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi Spor
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi
'F.Bahçe'ye dönecek misin?' sorusuna, Frey'den dikkat çeken yanıt Spor
"F.Bahçe'ye dönecek misin?" sorusuna, Frey'den dikkat çeken yanıt
G.Saray'dan ayrılması beklenen isim, yeni sözleşme sinyalini verdi Spor
G.Saray'dan ayrılması beklenen isim, yeni sözleşme sinyalini verdi
Prens Selman transfer piyasasını sarsacak! 3 yıldızın peşine düştü Spor
Prens Selman transfer piyasasını sarsacak! 3 yıldızın peşine düştü
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mustafa Destici Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Harun Tan Deniz Seki Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Karar İtalya Antalya Ramazan
Şu an buradasınız: Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 18:05:16. #1.14#
title