Damien Comolli'den Serdar Aziz'e Övgü: Tecrübeli ve Çok İyi Bir Oyuncu
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Serdar Aziz'e övgü dolu sözlerde bulundu. Comolli, "Serdar, tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu" dedi.
Fenerbahçe, Galatasaray'dan ayrılan Serdar Aziz'i kadrosuna kattı.Serdar Aziz transferinde imzaların atılmasının ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Damien Comolli, "Serdar Aziz'i takımımıza dahil ettiğimiz için çok mutluyuz. Son günlerde imzayı atabilmek için yoğun çaba sarf ettik." dedi.
"FENERBAHÇE'YE ÇOK ŞEY KATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Comolli, "Tecrübeli ve çok iyi bir oyuncu. Oynadığı mevki için yaşının genç olduğunu düşünüyorum. Liderlik karakterine sahip ve Türk milli takımı formasını giymiş bir isim. Hocamız, ben ve yönetim olarak transfer etmek istediğimiz değerli bir isimdi. Fenerbahçe'ye sadece bu sezon değil, önümüzdeki yıllarda da çok şey katacağını düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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beleşin tadı güzeldir aynısını siz yapar miydiniz loCevap Yaz Yayından Kaldır