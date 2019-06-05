Damien Comolli, Rondon transferini bitirmek için İngiltere'ye gitti!

Yeni sezon öncesi transferde en büyük önemi forvet hamlesine veren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Resmi teklif yapılan Edin Dzeko'nun tercihini Inter'den yana kullanması sonrası transferden vazgeçen Sarı-Lacivertli yönetim mutlaka çok kariyerli bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe rotasını şimdi de İngiltere'ye çevirdi... Sarı-lacivertliler, son olarak Premier Lig ekibi Newcastle'da forma giyen Jose Salomon Rondon için harekete geçti.

Sportif direktör Damien Comolli'nin bonservisi elinde olan Venezuelalı forvetin menajeriyle kısa süre içinde bir araya gelmesi bekleniyor. 29 yaşındaki futbolcuya 4-5 ciddi teklif olduğu da ifade ediliyor.

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