Damien Comolli, Monaco'nun sportif direktörü oluyor

05.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:23

AS Monaco, Michael Enemalo'dan boşalan sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile görüşmelere başladı.

Footmercato'da yer alan habere göre; sezon ortasında Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, Monaco yönetimiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Monaco yönetimi, Comolli'nin profili, tecrübesi ve Avrupa futbolunu iyi derecede bilmesinden etkilendi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

Monaco'nun bu görev için birkaç isimle daha görüşeceği bilgisi de verildi ancak Fransız sportif direktör ile büyük ölçüde anlaşıldığı belirtildi.

47 yaşındaki Fransız sportif direktör Damien Comolli, daha önce Arsenal, Liverpool, Saint-Etienne ve Fenerbahçe'de görev aldı.

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