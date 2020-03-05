Damien Comolli, Monaco'nun sportif direktörü oluyor
Fransız basını, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Damien Comolli hakkında flaş bir iddiada bulundu. Sportif direktör Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco'nun Damien Comolli ile görüştüğü ve anlaşma noktasına geldikleri belirtildi.
AS Monaco, Michael Enemalo'dan boşalan sportif direktörlük görevi için Damien Comolli ile görüşmelere başladı.
Footmercato'da yer alan habere göre; sezon ortasında Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, Monaco yönetimiyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Monaco yönetimi, Comolli'nin profili, tecrübesi ve Avrupa futbolunu iyi derecede bilmesinden etkilendi.
BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI
Monaco'nun bu görev için birkaç isimle daha görüşeceği bilgisi de verildi ancak Fransız sportif direktör ile büyük ölçüde anlaşıldığı belirtildi.
47 yaşındaki Fransız sportif direktör Damien Comolli, daha önce Arsenal, Liverpool, Saint-Etienne ve Fenerbahçe'de görev aldı.
Haber Videosu: Comolli, Monaco'nun sportif direktörü oluyor
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MANACO BAŞI BELADACevap Yaz Yayından Kaldır
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Şimdi Monaco düşünsün :D :dCevap Yaz Yayından Kaldır
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şimdi onlar düşünsünCevap Yaz Yayından Kaldır
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adamın getirdiği isimler kötü değildi ki fenerde o isimleri oynatacak teknik direktör yoktuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aha Monaco Moku Yedi :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır