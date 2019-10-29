Damien Comolli, Mesut Özil için yollara düşüyor!

29.10.2019 20:16

Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery ile birlikte yönetimin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Fenerbahçe elini çabuk tutmakta kararlı. Özil'in menajerı ile temas kuran Comolli girişimlerini hızlandırdı.

COMOLLİ İNGİLTERE YOLCUSU

Comolli'nin önümüzdeki hafta İngiltere'ye giderek hem Mesut Özil hem de iyi ilişkileri olduğu Arsenal kulübü ile görüşme yapacak. Şartlar uygun olursa Mesut ocakta çubuklu formayı giyecek.

BU SEZON 2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Arsenal'in bedelsiz kiralamayı kabul ettiği ancak Mesut Özil'in parasının kendi ödeyeceği kısmının vergisini Fenerbahçe'nin ödemesini istediği ifade ediliyor. Önümüzdeki 1 ay kritik. Mesut Özil, bu sezon ligde ve kupada 1'er kez olmak üzere 2 kez forma giydi. Son 5 maçta ise hiç şans bulamadı.

(Takvim)